"Zeichnung, die Land schafft": Ausstellung von Rainer Storck

In den vergangenen Jahren arbeitete Rainer Storck kontinuierlich an Werken zum Thema "Räume". Um Aufsichten, Einsichten und Ansichten von Räumen darzustellen, verwendete er Aquarellpapiere, Graphitstifte, Farbstifte und Acrylfarben. Seine abstrakten Arbeiten haben sich stetig weiter in Richtung der unbunten Farbe "weiß" entwickelt. Sie wecken Assoziationen an helle, weite Landschaften oder weiße Architekturen.

Info und Vernissage

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im Palais Walderdorff am Domfeihof statt. Die Ausstellung ist bis zum 7. März zu sehen. Öffnungszeiten der Galerie: Donnerstag, 17 bis 20 Uhr; Freitag, 15 bis 18 Uhr; Samstag, 13 bis 16 Uhr. Sonntags, montags, dienstags, mittwochs und an Feiertagen ist die Galerie geschlossen.

