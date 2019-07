Zewen lädt zur Erdbeerkirmes ein

Samstag, 6. Juli

Lange Partynacht mit "Viva La Vida"

Sonntag, 7. Juli

Familientag

Mittagessen

Kaffee und Kuchen und Erdbeerkuchen

große Spiel(e)straße

Zauberer Gèrard

CZB Baknaufenpower

Konzert Musikverein Zewen

Musik von DJ MoD

Montag, 8. Juli

Man(n) singt Deutsch mit der Trierer Top-Band "Männer"

An allen Tagen gibt es:

Livemusik

Kirmesgeschäfte

Cocktailbar

Bier- und Weinstand

Essensstände

...und vieles mehr

Busumleitung

Wegen der Erdbeerkirmes wird die Fröbelstraße von Donnerstag, 4. Juli, 14 Uhr, bis Dienstag, 9. Juli, 20 Uhr, gesperrt. Die Busse der Linien 3 und 81 fahren aus Igel kommend über die B 49. Die Haltestellen Kanzelstraße, Martinstraße und Fröbelstraße werden für die Dauer der Sperrung aufgehoben und an die Haltestelle Kantstraße an der B 49 verlegt. Entsprechende Hinweise sind an den Haltestellen angebracht. In Richtung Igel fahren die Linien die normale Route. Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/ 71 72 73 zur Verfügung.

RED