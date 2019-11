Zweite Schleusenkammer in Trier geflutet

Am Mittwoch, 6. November, wurde zum ersten Mal Wasser in die Schleusenkammer geleitet. "Wir sind stolz, dass ein weiterer Meilenstein in Richtung Eröffnung der zweiten Schleusen-kammer in Trier erreicht sein wird", so Albert Schöpflin, Leiter des WSA Mosel-Saar-Lahn.

Folgen sollen im Anschluss Probeschleusungen und die Feineinstellung des komplexen Systems Schleusenkammer, bevor Anfang nächsten Jahres die Kammer feierlich eröffnet wird und für die Schifffahrt freigegeben werden kann.

RED, Fotos/Video: WSTV