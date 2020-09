Zwischen Reinsfeld und Mehring: LKW blockiert A1

Gerolstein: Jägerhochsitz niedergebrannt

Gerolstein. Am Samstag brannte ein Jägerhochsitz in Gerolstein nieder. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Am Samstag, 26. September, gegen 15.34 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand im Bereich des Lavawerks, zwischen Gerolstein-Lissingen und Birresborn, informiert. Vor Ort konnten allerdings keine Feststellungen getroffen werden.…