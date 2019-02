Zwölf große Stimmen auf Tour

Große Stimmen, Charme und Esprit und der Flirt mit dem Publikum begeistern immer wieder aufs Neue. Seit elf Jahren faszinieren The 12 Tenors in ganz Europa und Asien ihr Publikum. Nun kündigt das stimmgewaltige Ensemble seine große Best of-Tour an und verspricht ein musikalisches Feuerwerk, das den Zuschauer die größten Lieder aller Zeiten – präsentiert in aufwendigen Arrangements – noch mal ganz neu erleben lässt! Klassische Arien, Liebesballaden sowie Rock- und Pop-Hymnen, die die Charts beherrschten – The 12 Tenors sind in allen Genres zu Hause.

Info und Tickets

Das Konzert findet am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr, in der Europahalle Trier statt. Während der Sonderaktion "2 für 1" kosten zwei Karten 60 Euro (Kategorie 1), 54 Euro (Kategorie 2), 51 Euro (Kategorie 3), 49 Euro (Kategorie 4). Karten gibt es beim WochenSpiegel.

Gewinnspiel

Der WochenSpiegel präsentiert das Konzert

RED