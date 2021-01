450.000 Euro fÃ¼r die Entwicklung des Stadtkerns

James Manning: Delux Ruled Paper Book: Delux Homework Help Ks3: Hard Cover Writing Book 8.5 Inches by 11.0 Inches with a Motivational Message. 32 Lines Per Page. - Sprache: Englisch. (Buch (gebunden)) - portofrei bei eBook.de Die Stadt kann mit den Fördergeldern des Bundes und des Landes städtebauliche Maßnahmen im Fördergebiet „Stadtkern Hermeskeil“ finanzieren. „Hermeskeil will die Mittel hauptsächlich für weitere Vorbereitungsmaßnahmen sowie die Umgestaltung des Donatusplatzes einschließlich der angrenzenden Verkehrsflächen einsetzen. Daneben sollen weitere private Modernisierungsmaßnahmen unterstützt werden. Die Maßnahmen stärken den Stadtkern insgesamt und sind Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie, um den Bereich langfristig voranzubringen und für die Zukunft zu stärken“, so Lewentz.

Das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels. Damit verbunden geht es in den geförderten Innenstädten und Stadtquartieren häufig um die Bewältigung von Leerständen oder Brachflächen, mit denen eine nachlassende Attraktivität für Bürgerinnen und Bürger einhergeht. Ziel des Programms ist es, diese Gebiete zu zukunftsfähigen und lebenswerten Quartieren zu entwickeln.

Die Städtebauförderung umfasst differenzierte Förderprogramme für unterschiedliche städtebauliche Herausforderungen. Mit den Programmen „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ stehen weitere Programme für die Entwicklung von Innenstädten sowie sozial benachteiligten Stadtteilen zur Verfügung. Das Angebot wird durch Investitionsprogramme für soziale Infrastruktur und Sportstätten abgerundet. „Das Fördersystem hat sich bestens bewährt, um Innenstädte aufzuwerten und sie als Quartiere zum Wohnen und Arbeiten attraktiv zu gestalten“, so Minister Lewentz. Er hob hervor, dass das Land den Städten und Gemeinden als Partner für eine attraktive, bürgernahe und zukunftsorientierte Stadtentwicklung zu Seite stehe.