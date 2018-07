Am Wochenende geht es zum Stadtfest

"Wir haben aber insgesamt einen breiten Mix, für jeden dürfte was dabei sein", sagte Willi Auler, der in seiner Funktion als Erster Beigeordneter des Stadtbürgermeisters auch den städtischen Kulturausschuss leitet. Dieser hat, was die Abendveranstaltungen betrifft, ein buntes Programm aus Country, Blues, Blasmusik und Kölscher Lebensfreude zusammengestellt haben. In diesem Jahr sind erneut die Trierer Mundart-Ikonen der Leiendecker Bloas mit dabei. Als weitere Besuchermagneten setzen die Veranstalter auf Tribute-Bands, die im Vorjahr besonders gut beim Publikum ankamen.

Böllerschüsse zum Start

Los geht es am Eröffnungsabend mit der Musik von Goldplay. Am zweiten Samstag kommen mit der Volbeat Tribute Band "Still Counting" alle Metall-Fans auf ihre Kosten. Auch die "Midnight Ladies" aus Bayern sind wieder mit dabei. (Freitag, 13. Juli). Auftakt ist jedoch in gewohnter Manier mit den Stadtsoldaten, die am Samstag, 7. Juli, um 15 Uhr, wortwörtlich den Startschuss geben. Und wie jedes Jahr gibt es dann Sekt für alle und ein Platzkonzert mit der Stadtkapelle, bevor es gemeinsam zum Neuen Markt auf den Kirmesplatz geht. Ebenfalls seit vielen Jahren fester Bestandteil des Festes ist auch das Erbseneintopf-Essen am Donnerstag, dessen Erlös dem Förderverein des Krankenhauses und des Altenzentrums St. Klara zugute kommt.

Das ausführliche Programm lesen Sie heute in unserer Sonderbeilage zum Fest.

FIS