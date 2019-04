Branstiftung in der Katzenmühle: 20.000 Euro Schaden

Bei der Katzenmühle handelt es sich um eine alte Mühle, die nicht bewohnt ist und sich in altersentsprechendem Zustand befindet. Das Feuer entstand in dem angebauten alten Scheunengebäude. Dort noch gelagertes Heu geriet in Brand. Es entstanden Schäden am Dachboden und teilweise am Dach. Im Bereich der Mühle wurden abgebrannte Feuerwerkskörper gefunden. Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr Hermeskeil dürfte das Heu durch die Feuerwerkskörper in Brand gesetzt worden sein. Ein Zeuge, der mit seinem Hund unterwegs war, sah fünf Jungen und Mädchen im Alter von circa 12 bis 14 Jahre aus Richtung Mühle bzw. Hochsitz auf sich zukommen. Als sie ihn gesehen hätten, seien sie weggelaufen. Alle seien dunkel gekleidet gewesen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen, Telefon 06503/91510 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.