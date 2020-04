"Corona Hilfe Hermeskeil" will betroffenen Familien helfen

Mit dem Projekt sollen Familien mit Kindern und Jugendlichen unterstützt werden, die durch finanzielle Einbußen oder Erkrankung in Not geraten sind. Die Unterstützung kann sowohl finanziell, als auch in Form von Gutscheinen von in Not geratenden Gewerbetreibenden sein. Dadurch bleibt das Geld in der Region und Hilft doppelt.

10.000 Euro werden benötigt

Bei der Verteilung möchten die Verantwortlichen mit den Ortsbürgermeistern, Hilfenetzwerken, Jugendoranisationen sowie Fördervereinen von Schulen zusammenarbeiten. Bis zum 25. Juni sollen dafür 10.000 Euro an Spenden zusammenkommen. "Schon eine Spende von nur 5 Euro hilft! Die Volksbank Trier unterstützt jede Spende ab 5 Euro mit 10 Euro über ihre Crowdfunding Projekt 'Viele Schaffen mehr'", so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Natürlich können Spender auch eine Spendenquittung erhalten. In der ersten Woche kamen schon 1.290 Euro zusammen.

Schnelle und unbürokratische Hilfe für:

Jugendliche, deren Nebenverdienste weggefallen sind (z.B. in Cafés, Eisdiele, Restaurants,

Ferienjobs in der Produktion, Nachhilfe, Trainerstunden, usw.)

Ferienjobs in der Produktion, Nachhilfe, Trainerstunden, usw.) Familien mit Gehaltseinbußen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit

Familien von selbständigen Kleingewerbetreibenden, deren Einkommen weggebrochen ist

Familien, die nahe Angehörige durch Erkrankung verlieren mussten

Kinder und Jugendliche, die einfach Wochen oder Monate zuhause verbringen und nach

Ende der Krise mit ihren Familien endlich wieder etwas unternehmen dürfen

Hier kann gespendet werden:

Homepage der Volksbank Trier: https://volksbank-trier.viele-schaffen-mehr.de/

Homepage der "YesAngels": www.yesangels.de

RED