Empfang und 100 Jahre Stadtkapelle

Der persönliche Handschlag des Stadtbürgermeisters gehört beim Neujahrsempfang in Hermeskeil ebenso dazu wie der Auftritt der Stadtkapelle. Diese spielte in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle, denn sie feiert ihr 100. Jubiläum.

Highlights zum Jubiläum

Der erste Vorsitzende Tim Kaub nutze die Gelegenheit, die Besucher des Neujahrsempfanges auf die Highlights im Jubiläumsjahr und das Jubiläumskonzert am 23. November einzustimmen. Als "größtes Highlight" kündigte er ein Konzert der Big Band der Bundeswehr am 27. März an und versprach: "Das wird ein Abend der Superlative." Auch auf dem Stadtfest am 14. Juli sei ein Tag der Blasmusik geplant. Aktuell hat die Stadtkapelle 300 Mitglieder, davon sind 55 aktive Musiker. Ein Blick in die Vereinshistorie zeigt, es gibt 30 Auftritte pro Jahr.

Jubiläumsbuch erhältlich

Auf einer großen Leinwand präsentierten Wolfgang Nellinger und Sophie Schäfer Anekdoten, Bilder, Fakten und amüsante Erinnerungsstücke aus 100 Jahren Stadtkapelle, die es zusammengestellt in einem Jubiläumsbuch für 20 Euro zu kaufen gibt. Neben Darbietungen der Stadtkapelle gab einen vielbeklatschten Auftritt des Grundschulorchesters, der "Mukis". Mit finanzieller Unterstützung der Karl- und Katharina-Heil-Stiftung ging dieses Projekt vor vier Jahren an den Start.

Queck kandidiert nicht mehr

Und was wäre ein Neujahrsempfang ohne Neujahrsansprache durch den Stadtchef? Vor wenigen Tagen hatte Stadtbürgermeister Mathias Queck angekündigt, bei den Kommunalwahlen am 26. Mai nicht mehr für das Ehrenamt zu kandidieren. In seiner Ansprache ließ er die vergangenen fünf Jahre seiner Amtszeit Revue passieren. Im besonderen nannte er neben der Ansiedlung eines Einkaufszentrums am Dörrenbach als seinen größten Erfolg die Aufnahme Hermeskeils in ein Städtebau-Förderprogram (Volumen rund 10 Millionen Euro). Im Rahmen des Städtebauförderprogramms finden ab 21. März Workshops statt, in denen Bürger ihre Ideen dazu einbringen können.

Geschichte der Stadtkapelle

1918: Idee zur Gründung einer Kapelle entstand

1919: Auf Anregung von Dechant Greff, Josef Burr und Peter Weber-Gödden wurde der Grundstein für den Verein in der Gastwirtschaft Max Weber gelegt

1945: Neugründung des Vereins nach dem 2. Weltkrieg mit heimgekehrten Musikern

1969: Der 50. Geburtstag des Vereins wurde unter der Schirmherrschaft des damaligen Regierungspräsidenten Konrad Schubach gefeiert

1972: Aus dem Musikverein wird die Stadtkapelle

1975: Stadtkapelle wird Musikzug des THW

1988: Freundschaft mit der Stadtkapelle Dillingen/Donau

1993: Bernd Mühlhaus wird Vorsitzender

1994: Co-Dirigent Gerhard Piroth übernimmt den Taktstock

2011: Teilnahme der Stadtkapelle an der Steubenparade in New York

