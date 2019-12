Falsche Polizisten rufen im Hochwald an

Am Montag, 16. Dezember, zwischen 13 Uhr und 21 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner aus Kell am See und Reinsfeld bei der Polizei Hermeskeil, die von betrügerischen Anrufen berichteten.

Der Anrufer gab sich als Beamter der Kriminalpolizei Trier aus teilte mit, dass man eine Einbrecherbande festgenommen hätte. Der Unbekannte versuchte durch geschickte Gesprächsführung Informationen über im Haus befindliche Wertsachen zu erlangen. Der Anrufer sprach Deutsch ohne Akzent. Die Angerufenen erkannten die weit verbreitete Masche, gingen nicht auf den Betrugsversuch ein und informierten die Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Polizisten niemals am Telefon nach Vermögenswerten fragen. Die Täter rufen bei der Masche vorrangig ältere Menschen an. Deshalb sollten auch Ältere für diese Betrugsmasche sensibilisiert werden.

RED