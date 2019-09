Flüchtling steckt sich in Hermeskeiler AfA selbst in Brand

VG Hermeskeil. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil ist es am Mittwoch, 11. September, gegen 15.30 Uhr zu einem tragischen Zwischenfall gekommen: Ein Flüchtling hat sich selbst in Brand gesteckt.