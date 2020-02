Großer Zirkus in Hermeskeil

Zum Auftakt ein von Arno Winter professionell gestaltetes Bühnenbild, dann zwei würdige Prinzenpaare und ein hochmotivierter Elferrat inmitten einer schier endlosen Schlange von blauweißen Gardemädchen, in der Folge Highlights am laufenden Band, präsentiert von Sitzungspräsident Erich Jacobi und zum Ende ein krönender und stimmungsvoller Abschluss mit Kamelle Kapelle. So lässt sich die diesjährige Prunk- und Galasitzung in aller Kürze zusammenfassen.

Es ist immer wieder ein Augenschmaus, wenn die Garden sich den Weg durchs Publikum schlängeln. Sprunggewaltig und graziös auch die zahlreichen Tanzauftritte, die von der Bambinigarde (Trainerinnen Kim Arend und Emma Schröder), über Jugendgarde (Helena Feilen und Marie Hartig), Juniorengarde (Nadja Lofy) bis hin zur Prinzengarde (Anna Haag und Eva Rohler) reichten und das Publikum begeisterten. Eltern, Großeltern und Verwandte umjubelten den Auftritt des Ruck-Zuck-Nachwuchses, von denen sich die beiden Tanzmariechen Lucy Huwer (Trainerin Nadja Lofy) und Alissa Wagner (Franziska Zimmer) noch einen Extraapplaus verdienten.

Für den richtigen Wechsel zwischen Show und Klamauk sorgte Sitzungspräsident Erich Jakobi und sein Co-Moderator Siggi Haag in bewährter Manier mit Unterstützung der Hofkapelle "Duo Caprice". Die Vortragsreihe wurde in diesem Jahr neben den bewährten "Müllmännern" (Dominik Winter und Björn Diemer), die so manchen Kracher aus der Stadt zum Besten gaben, den geplagten Hausfrauen Brigitte und Anita (Susanne und Lena Jacobi) mit ihrem schlagkräftigen Wortgefecht, dem offiziellen Wahlbeobachter Kurt Müller, der in Reim gefasst von viel Zirkus vor der Wahl und einem „Quexit“ berichtete, von zwei neuen Büttenrednern bereichert. "Unsere Beate" brachte es in vielen Dingen auf den Punkt, begeisterte mit flotten Sprüchen im bayrischen Dialekt und nahm so manche Essgewohnheiten der Menschen unter die Lupe.

Mit dem Spruch "Die Bütt ist voll" riss Pastor Quirin gleich von Beginn seiner "Predigt" die Aufmerksamkeit auf sich, war mit dem Publikum und vor allem dem Prinzenpaar stets auf Augenhöhe, sorgte für Lacher am laufenden Band, nahm sich selbst auf die Schippe und gab auch Einblicke in seine persönliche Sichtweise zum Zölibat. "Wir kennen uns ja von der Arbeit", begrüßt der Geistliche Prinz Frederik I. und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Anna I., "allerdings mit dem Unterschied, dass ich auf der Arbeit das Kostüm trage". Mit jede Menge Schwung und einer mitreißenden Stimme setzte er sich als Schlagerstar im Zirkus noch die Krone auf und riss das Publikum mit "Dicke Mädchen", "Joana", "Amsterdam" und "Hulapalu" von den Stühlen.

Souverän stellten sich das Kinderprinzenpaar Jannik II. und Zoe I. dem Publikum vor. Für Prinz Frederik I. und Prinzessin Anna I. gilt in der Session das Motto "Glücklich sein und ganz viel lachen". "Das ist besser als elf Gebote zu verkünden", meint der Prinz aus dem Hause Trösch und nimmt mit Freude den Rathausschlüssel von Stadtbürgermeisterin Lena Weber entgegen.

Den mit 500 Euro dotierten Ehrenorden des KV "Ruck Zuck" verlieh KV-Vorsitzender Jörg Hartig in diesem Jahr an Bernd Mende und Willi Auler, stellvertretend für die Hermeskeiler Tafel und dankt für deren ehrenamtliche soziale Arbeit. Völlig überrascht erhielt Karnevalist Rold Lofy von RKK-Präsident Hans Mayer für seine 35jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Hermeskeiler Karnevalsverein denn RKK-Ehrenorden.

Mit Auftritten der Gastvereine aus Neuhütten, Nonnweiler und Reinsfeld, dem Männerballett aus Malborn (Trainerin Selina Schmitt), dem Männerballett Hermeskeil (Birgit Haag) sowie der Showtanzgruppe des KV "Ruck Zuck" (Nadja Lofy und Michelle Meurer) endete der offizielle Teil der Zirkusvorstellung auf der Ruck- Zuck-Bühne. Doch bevor das "Duo Caprice" zum Tanzen einlud, heizte die Band "Kamelle Kapelle" den Saal richtig auf und entzündete mit ihren Songs nochmals ein brillantes Feuerwerk in der Hochwaldhalle.

EG, Fotos: Breit