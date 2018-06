Jugend forscht: Hermeskeiler und Schweicher Schüler geehrt

MIT-Alumnus und NEST-Mitglied Dr. Marc Bauch ist stolz, dass seine Schüler mit diesem internationalen Preis ausgezeichnet wurden: "Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn sich junge Menschen mit Leidenschaft und Begeisterung mit mathematischen und informatischen Themen beschäftigen und dann auch dafür belohnt werden."

Das Massachusetts Institute of Technology ist eine Technische Hochschule und Universität in Cambridge, Massachusetts in den USA, gegründet 1861. Das Network of Educators in Science and Technology ist eine internationale Vereinigung von Lehrern, die nach bestandenem Aufnahmeverfahren ein einwöchiges Seminar am MIT durchlaufen haben. Ziel von NEST ist die Förderung der Mathematik, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Technik in der Schule.

