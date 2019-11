"Lichterglanz im Park": Glühweinduft und Lichterzauber

Grußwort

"Liebe Besucher,

wir möchten Sie herzlich zu unserem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Hermeskeil einladen. Lichterglanz und Glühweinduft: Eine verzauberte Atmosphäre erwartet die Besucher auch in diesem Jahr im Hermeskeiler Stadtpark, wenn es zum neunten Mal heißt: 'Lichterglanz im Park'. Vom 6. bis 8. Dezember präsentieren sich rund 25 Aussteller im Stadtpark Hermeskeil.

An den zahlreichen Ständen können Sie das vielfältige gastronomische Angebot genießen und das ein oder andere Geschenk für Ihre Liebsten aussuchen. Lassen Sie sich inspirieren von einer Vielzahl liebevoll geschmückter Stände, die attraktive weihnachtliche Produkte, wie zum Beispiel selbstgenähte Handarbeiten aus Filz- und Baumwolle, Pralinen und Weihnachtsgebäck, Liköre, Bücher und Geschenkkarten, Imkereierzeugnisse, Dekoartikel, Keramik, Spielsachen und vieles mehr anbieten.

Unser Weihnachtsmarkt hat auch in diesem Jahr wieder ein außergewöhnliches Rahmenprogramm zu bieten. Musikalische Highlights werden den Besuchern durch Konzerte der Jugendkapelle und Stadtkapelle Hermeskeil, der Band fourfun, Caracas, New Vintage, der Big Band des Gymnasiums Hermeskeil Laid Back sowie dem Tenor Thomas Kiessling geboten.

Natürlich wird auch der Nikolaus dieses Jahr nicht fehlen, der am Samstagmittag im Anschluss an ein Mitmachgedicht mit Marion Adams dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten wird. Als weiteres Highlight präsentiert sich das Circolo Stelzentheater, das den Park mit einem magisch bunten Lichterspektakel in eine weihnachtliche Stimmung versetzen wird. Und nicht zu vergessen das Mittagessen im Park und die Bastelaktion der KITA Villa Kunterbunt am Sonntag sowie unsere große Weihnachts-Verlosung um 16 Uhr am Sonntagnachmittag.

Erleben Sie die besinnliche Zeit des Jahres auf dem glanzvollen Weihnachtsmarkt in Hermeskeil und lassen Sie sich von Lichterglanz, Glühweinduft und einem einzigartigen und weihnachtlichen Rahmenprogramm verzaubern.

Wir freuen uns auf Sie!

Christian Kruchten, Dieter Nels, Markus Weicherding (Vorstandssprecher Hochwald Gewerbe Verband) sowie Stadtbürgermeisterin Lena Weber"

Öffnungszeiten

Freitag: 16 bis 22 Uhr

Samstag: 14 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 18 Uhr

