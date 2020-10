Lions-Adventskalender ab sofort erhältlich

Die Bandbreite der Gewinne ist ebenso unterschiedlich wie wertvoll: es sind Einkaufsgutscheine der verschiedenen Geschäfte, des HGV, Sachpreise, Eintrittskarten für hiesige Museen, Gutscheine der hiesigen Gastronomie, Geldpreise bis zu 500 Euro und viele mehr. Mit diesem bunten Strauß attraktiver Preise ist der Kalender ein tolles Geschenk für die Vorweihnachtszeit – und das zu einem Verkaufspreis von nur 10 Euro. Der gesamte Reinerlös fließt, wie immer bei Lions, wohltätigen Zwecken bzw. Projekten zu. In diesem Jahr fließt der Reinerlös des Adventkalenders in die regionale Jugendarbeit sowie in regionale Kindergärten. Vorbestellungen werden entgegengenommen unter www.lionsclubhochwald-hermeskeil.de. In regionalen Geschäften, in denen das abgebildete Plakat aushängt, können die Kalender auch direkt erworben werden. (unter anderem Adler Apotheke Hermeskeil, Buchhandlung Lorenzen, Uhren Haag, Hochwald Apotheke Kell am See).