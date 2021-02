Neues Gesicht beim HGV

Professional enter at your disposal: 100% plagiarism free High quality results by the deadline Specialists educated in your Nachdem Susanne Franzen den Hochwald Gewerbe Verband (HGV) nach knapp zwei Jahren aus persönlichen Gründen zum Jahresende verlassen hat, hat der Verein nun wieder eine neue Marketing-Assistentin. Es ist Melanie Barth, die seit sechs Jahren in Grimburg lebt. Die 35-Jährige bringt ebenso wie ihre Vorgängerin einschlägige Berufserfahrung im Medienbusiness mit. Seit 2013 ist sie als Mediaberaterin des Trierischen Volksfreund tätig. Dort betreute sie zunächst das Gebiet Wittlich Land und Föhren. Ende 2019 übernahm sie das Gebiet Hochwald. Sie kennt die Betriebe vor Ort ebenso wie die richtigen Ansprechpartner bei der Verwaltung. Damit bringt sie beste Voraussetzungen mit für eine weitere positive Entwicklung des HGV.

»Ich freue mich sehr auf die Arbeit im HGV. Gerne möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Stadt für die Menschen wieder attraktiver wird und somit die Händler und Gewerbetreibenden auch wieder etwas Licht am Horizont sehen«, sagt Melanie Barth mit Blick auf ihre neue Aufgabe.



Positiv in die Zukunft blicken auch die Vorstandsprecher Christian Kruchten, Dieter Nels und Markus Weicherding: »Sobald Corona vorbei ist, werden wir viele neue Ideen umsetzen«, betonen sie unisono.

Aufgrund der Corona-Pandemie war es dem HGV Vorstand nicht möglich, eine Mitgliederversammlung zur Vorstellung von Frau Barth einzuberufen. Die Mitglieder wurden nur schriftlich informiert.

