Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen in Hermeskeil

VG Hermeskeil. Betrüger haben am Mittwochmorgen, 20. November, mehrfach versucht im Bereich Hermeskeil Personen am Telefon dazu zu bewegen, ihnen Geld zu zahlen.Der Polizei in Hermeskeil sind bislang drei Fälle bekannt, bei denen der Betrug vom Angerufenen erkannt wurde und die Täter keinen Erfolg hatten. In diesen drei Fällen riefen die Täter bei Anwohnern der Orte Hermeskeil und Reinsfeld an. Sie gaben…

