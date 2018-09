Reinsfelder packen an

Denn dort trifft, unmittelbar vor einer Kurve und mit Blick auf das Dorf und den neuen Sportplatz, ein Wanderweg auf die Landesstraße aus Richtung Holzerath. Und die Straße einige Meter weiter weg von der Kurve zu überqueren, war wegen einer hohen Böschung auf der anderen Straßenseite wenig verlockend. Bürger um Paul Port von der Offenen Wählerliste machten sich daher Gedanken, wie sie das Problem lösen könnten. Gelungen ist ihnen das mit einem etwa 500 Meter langen, neu angelegten Wegstück.

500 Stunden Engagement

Die Verlängerung des Wanderwegs führt parallel zur L 146 zwischen Bäumen hindurch noch etwas weiter weg von der Kurve. Und dort, am ebenfalls wiederhergerichteten Brunnenplatz, kann die Straße nun relativ sicher überquert werden. Für den neuen Weg wurde der Boden ausgebaggert und mit grobem sowie anschließend mit feinem Schotter befestigt. Laut Port packten "immer so sieben oder acht Leute" an mehreren Samstagen an. Die von ihnen bis Mitte August unentgeltlich geleisteten Stunden schätzt er auf "bestimmt schon 500". Die Motivation sei enorm gewesen. Die Kosten, etwa 5.000 Euro insbesondere für Maschinenarbeiten und zwei Bänke, bezahlt die Wählerliste aus Einnahmen wie Sitzungsgeld und dem von ihr organisierten Weihnachtsmarkt. Vor Jahren wurden so auch Hütten für den Markt finanziert. Belohnen für das Engagement wird eine Einweihungsfeier, die in Kürze stattfinden soll. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

URS