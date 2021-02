Ruck Zuck mit Abstand vor die Mattscheibe

Die Veranstalter versprechen ein abendfüllendes Programm mit aktuellen Büttenreden, Grußworten und Tänzen, aber auch Ruck-Zuck Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten. Die aktuellen Beiträge wurden von den Aktiven bei sich zu Hause als Video gedreht, die dann von den Moderatoren Erich Jacobi und Steffi Müller live anmoderiert werden.

Das alte Prinzenpaar ist gleichzeitig auch das neue: »Unsere Veranstaltungen können nicht stattfinden, aber eines ist sehr wichtig: Der Hermeskeiler Karneval, das ist mehr als nur Sitzungen und große Feste. Unser Karneval ist ein Stück Kultur, er ist wichtig für die Sozialgemeinschaft und er kann Menschen gerade in diesen schwierigen Zeiten Ablenkung und Trost bieten. Deswegen findet die Session statt, und wenn sie noch so klein und leise wird«, betonen Prinz Frederik I und Prinzessin Anna I.

Für den Vereinsvorstand war es wichtig, auch in dieser außergewöhnlichen Situation aktiv zu sein. »Das interne Vereinsleben, das in den letzten Monaten sehr litt, wollen wir so weiter aufrechterhalten«, sagt der Vereinsvorsitzende Jörg Hartig. Die Hermeskeiler Karnevalveranstaltungen sind als höchst unterhaltsam bekannt. Mit der Online Kappensitzung will der Verein seine Reichweite weiter erhöhen und somit Appetit auf die Live-Veranstaltungen in der kommenden Session machen. Infos zu den virtuellen Veranstaltungen gibt es unter www.ruck-zuck-hermeskeil.de.

An Rosenmontag, 15. Februar, findet ab 14.11 Uhr der erste online Rosenmontagsumzug in Hermeskeil statt. Und das schöne ist, das alle Kinder daran teilnehmen können. Gestaltet ganz einfach einen oder mehrere Motivwagen aus Legobausteine, Playmobil, Pappe oder aus dem was ihr gerade zur Hand habt. Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Dann setzt ihr den Umzug in Szene, mit Zuschauern (Spielfiguren, Plüschtiere, usw.) und Häuser. Reiht die Wagen an eine Schnur und zieht diese an den „Zuschauern“ entlang. Das Ganze wird dann gefilmt, hier helfen sicherlich die Eltern und schon ist euer Beitrag fertig. Schickt diesen dann bis zum 13.02.2021 an kvruckzuck@gmail.com mit eurem Namen und Anschrift. Als Dankeschön erhält jedes Kind im nächsten Jahr am Kinderkarneval den offiziellen Kinderorden des K.V.RUCK-ZUCK. Also, auf geht´s zum Kinder Rosenmontagsumzug nach Hermeskeil.