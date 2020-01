Stadtkapelle Hermeskeil schließt Jubiläumsjahr ab

"Ein besonders anstrengendes aber vor allem schönes Jahr liegt hinter uns", resümiert Vorsitzender Tim Kaub das Jubiläumsjahr, in dem das Orchester 100 Jahre alt wurde. Es startete im Januar mit dem Neujahrsempfang der Stadt Hermeskeil und der Vorstellung des Buches "100 Jahre Stadtkapelle". Im März feierten die Musiker mit ihren Mitgliedern im Mehrgenerationenhaus die offizielle Geburtstagsfeier und ein Highlight für Musikliebhaber war dann das Konzert der Big Band der Bundeswehr Ende März in der ausverkauften Hochwaldhalle.

Konzert-Gewinn gespendet

Ein Teil des Konzert-Gewinns von rund 6.000 Euro wurde bereits an die Vor-Tour der Hoffnung sowie Spendenprojekte von Dechant Clemens Grünebach und der Reservistenkameradschaft Hermeskeil gespendet. Etwa 5.000 Euro fließen nun in das vom Hochwälder Familiennetzwerkes "Hafen" organisierte Musikprojekt "Gemeinsam singend durch das Jahr", bei dem den Kita-Kindern Gesang und musikalische Früherziehung durch Musikpädagogen nähergebracht werden.

Auftritte auf dem Stadtfest

Weiter ging es im Jubiläumsjahr mit den musikalischen Auftritten auf dem Hermeskeiler Stadtfest. Ab September widmeten sich die Musiker dann gemeinsam mit den ehemaligen Mitgliedern des Orchesters ganz den Proben zum Jubiläumskonzert, das Ende November in der Hochwaldhalle stattfand. Bei allen Aktivitäten habe der Vorstand große Unterstützung erfahren, so Tim Kaub: "Vor allem möchte ich mich bei den Musiker bedanken, ohne deren tatkräftige Hilfe wir die vielen gelungenen Veranstaltungen des Jubiläumsjahres nicht geschafft hätten. Wir haben aber auch von anderen Vereinen, Unternehmen, ehemaligen Mitgliedern und Freunden der Stadtkapelle Unterstützung erhalten, was uns sehr gefreut hat."

Aufritte in der Region und Reise nach Polen

Auch in 2020 wird dem Orchester nicht langweilig werden. In der ersten Jahreshälfte steht neben vielen kleineren Auftritten in Hermeskeil und der Region eine Reise nach Polen in der Funktion als THW-Orchester auf dem Programm.

