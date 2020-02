Gartenhaus brannte

Weibern. In Weibern hat am Sonntagnachmittag, 9. Februar, ein Gartenhaus gebrannt. Das Feuer beschädigte ein angrenzendes Wohnhaus.Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand, so die Polizei, das Gartenhaus in Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des…