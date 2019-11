Vandalismus auf Hermeskeiler Friedhof

Ausgesetzter Hund in Bad Kreuznach gefunden

Bad Kreuznach Stadt. Am Montagmorgen fand die Polizei einen angebundenen Hund in der Mainzer Straße, in Höhe des Autohauses Lips, in Bad Kreuznach vor. Am Montag, 4. November, gegen 06.15 Uhr, wurde der Polizei ein angebundener Hund in der Mainzer Straße, in Höhe des Autohauses Lips gemeldet. Das Tier, möglicherweise ein Terriermix, war an einem Zaun festgebunden. Die Polizei gab es einem Tierheim…

