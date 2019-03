Zum 100ten das erste weibliche Ehrenmitglied ernannt

Aktive und Inaktive der Stadtkapelle feierten mit Freunden und Ehrengästen. Die Musiker sorgen seit Jahren immer wieder für positive Schlagzeilen. Mal mit Auftritten wie 2011 als THW-Orchester bei der von Hermeskeiler sogar angeführten Steubenparade in New York – mal mit guten Ideen wie der Gründung der Mukis 2016. Inzwischen spielen Musik-Kids des Grundschulorchesters bereits in der Jugendkapelle mit.

Jugendarbeit gewürdigt

Kreis-Beigeordnete Jutta Roth-Laudor würdigte die vorbildliche Jugendarbeit in Kooperation mit der Kreismusikschule und unterstützt von der Karl-und-Katharina Heil-Stiftung. Neben der Leistung von Gerhard Piroth, Leiter der Stadtkapelle und des Kreisjugendorchesters, lobte sie die "aller Beteiligten". Das gute Miteinander der rund 50 Musiker im Alter von 15 bis 70 Jahren bringe Generationen zusammen: "Hier wird Vielfalt immer neu erfahren."

Erstes weibliches Ehremitglied

Für Renate Nickels, die im Rahmen der Feier als neues – und erstes weibliches – Ehrenmitglied ernannt wurde, trifft das in jedem Fall zu. Als Mitglied einer Familie, die den Verein seit Generationen unterstütze, fehlt sie laut Kaub bei keiner Veranstaltung. Und sie habe nicht nur als Kleiderwartin, die sich um mehr als 300 Uniformen und Kostüme kümmere, sondern auch in Küche und Service "das Kommando". Und das soll auch so bleiben, wie die sichtlich gerührte Geehrte durchblicken ließ. Sie werde auch künftig ihre Arbeit machen und auf ordentliche Kleidung vor allem der "jungen Damen und Herren" achten.

"Bei allen wichtigen Ereignissen mit dabei"

Stadtbürgermeister Mathias Queck bedankte sich bei den Musikern, dass sie "bei allen wichtigen Ereignissen mit dabei" seien. Den entscheidenden Schritt hätten "die Pioniere" getan, die den Verein "trotz wirtschaftlich schlechter Zeiten" gegründet hätten, betonte Kreismusikverbandsvorsitzender Erwin Berens. Das Geburtstagsfest umrahmten ausgestellte Fotos und über die Jahre erhaltene Gastgeschenke. Musikalisch begeisterten Sängerin Katharina Wahl und Keyboarder Manuel Olmscheid sowie Gitarrist und Schlagzeuger Joe Casel als beeindruckendes Ein-Mann-Orchester.

URS