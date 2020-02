Mosbrucher Bürger unterstützen Dauner NABU-Gruppe

Mosbruch. Die Dauner NABU-Gruppe erhielt bei ihrem letzten Einsatz am Mosbrucher Weiher viel Unterstützung durch die Bürger vor Ort. Der jüngste Pflegeeinsatz der NABU-Gruppe Daun im Mosbrucher Weiher war etwas Besonderes. Waren die NABU-Mitglieder bis dahin zumeist alleine und erhielten nur selten weitere Unterstützung, so war es diesmal anders. Schon am Treffpunkt konnte…