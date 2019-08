Musik, Tanz und Tierschau: Kell lädt zur Bartholomäus-Kirmes

Programm

Samstag, 24. August

14.15 Uhr: A-Jugend JSG Kell – A-Jugend St. Matthias Trier (Kreispokal)

16 Uhr: SV Kell II - Tus Issel II

18 Uhr: AH Kell – AH Hentern/Lampaden (Kreispokal)

19 Uhr: Festhochamt

20 Uhr : Einzug der Kirmeswirte mit Fassanstich

21 Uhr: Showtime mit Luigi Botta und Band

Sonntag, 25. August

11 Uhr: Traditionelles Frühschoppenkonzert, buntes Kirmestreiben, Großer Krammarkt

12 Uhr: Mittagessen auf dem Kirmesplatz

11.30 – 14.30 Uhr Happy – Hour – Time auf allen Fahrgeschäften und auf alle antialkoholischen Getränke

15 Uhr: Jugend-Tanzaufführungen, Nadja's Tanzstudio, Kell am See

16 Uhr: Erstmalig auf der Bühne in Kell am See: Duo Moonglow

19 Uhr: Kirmes Open Air Premiere mit "The Hat Boys"

Montag, 26. August

8.30 Uhr: 59. VG-Tierschau

9 Uhr: Dankmesse für die Verstorbenen der Gemeinde; großer Krammarkt; buntes Kirmestreiben

14.30 Uhr: Hochwälder Kirmesdreikampf auf dem Kirmesplatz mit Klaus & Alex, Wanderpokale für den Kirmeskönig und die Kirmeskönigin sowie weitere Sachpreise

18 Uhr (circa) Freilichtbühne: Kirmesrätsel – Auflösung und Preisverteilunganschließend traditionelles Kirmesfinale mit den "Fireworkers"

Grußwort von Ortsbürgermeister Markus Lehnen

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Kirmesgäste, auf geh's zur traditionellen Bartholomäus-Kirmes nach Kell am See. Zu den Festtagen vom 24. bis 26. August möchte ich sie herzlich einladen.

Wir freuen uns auf den Kirmesplatz mit seinen gastronomischen Angeboten, auf die verschiedenen Fahrgeschäfte, Live-Musik für Jung und Alt und viele gute Begegnungen. Reichlich Musik, Kirmeskonzerte des Musikvereins 'Concordia', der Hochwälder Kirmes-Dreikampf, Tanzvorführungen, Kirmesrätsel… Auf der Freilichtbühne direkt auf dem Kirmesplatz wird sicherlich für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein.

Am Samstagabend nach der feierlichen Vorabendmesse in unserer Pfarrkirche St. Bartholomäus – gestaltet von den Kirchenchören Kell am See und Reinsfeld - wird die Kirmes mit dem Einzug der Kirmeswirte und dem Fassanstich durch den Ortsbürgermeister offiziell eröffnet. Danach spielt Luigi Botta mit seiner Band auf – das musikalische Highlight der letztjährigen Kirmes.

Traditioneller Höhepunkt unserer Keller Kirmes ist der Kirmesmontag mit dem sich über mehrere Ortsstraßen erstreckenden Krammarkt. 59 Jahre Verbandsgemeindetierschau im Rahmen der Keller Kirmes, der 'Viehmarkt' auf dem weitläufigen Gelände unterhalb des Sportplatzes; die Vorbereitung und Organisation liegt in diesem Jahr zum ersten Mal in den Händen der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen VG Saarburg-Kell. Die Bewirtung erfolgt durch die Aktiven und Helfer des Musikvereins.

Wie immer gilt ein besonderer Dank den Anliegern, die die nicht vermeidlichen Verkehrsumleitungen ertragen, und den vielen fleißigen Organisatoren und Helfern, die zum Gelingen unserer Kirmes beitragen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste, besuchen Sie die Keller Kirmes, lassen Sie sich vom reichhaltigen gastronomischen Angebot unserer Kirmeswirte verwöhnen und genießen Sie das Kirmestreiben hier in unserem Luftkurort Kell am See. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können und wünsche allen Besuchern frohe und erlebnisreiche Stunden."