100 Jahre Frauenwahlrecht: Lebendige Ausstellung in Konz

"Frauen wählt, jede Stimme zählt!" - unter diesem Slogan warb die erste Frauenbewegung am 19. Januar 1919. Es war der Tag, an dem Frauen in Deutschland erstmals an Wahlen teilnehmen durften. Ein wirklich revolutionäres und historisches Datum. Und die Frauen folgten dem Aufruf: 80 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen gaben ihre Stimme ab. Die Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinden und des Landkreises Trier-Saarburg zeigen zu dieser spannenden Geschichte eine von ihnen konzipierte Wanderausstellung und füllen sie mit Leben.

Einblick ins Zeitgeschehen

Am kommenden Samstag, 19. Januar, werden um 19 Uhr im Kloster Karthaus in Konz Laiendarstellerinnen in die Rolle von bekannten und nicht bekannten Frauen des vergangenen Jahrhunderts schlüpfen, aus ihrer Biografie erzählen und einen Einblick in das Zeitgeschehen geben. Die musikalische und biografische Vorstellung von international bekannten Rocksängerinnen aus den 1970er und 1980er Jahren ist ein weiterer Höhepunkt des Abends.

Hintergrund

Die Veranstaltung läuft in Kooperation mit der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie in der Verbandsgemeinde Konz unter der Trägerschaft des Jugendnetzwerk Konz. Der Eintritt ist kostenfrei und die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. Die Veranstaltung wird gefördert durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!".

RED