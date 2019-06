21-Jähriger bei Unfall auf der B 419 schwer verletzt

LKW-Panne löst kilometerlangen Stau in sengender Hitze aus

Reinsfeld. Auf der A 1 zwischen Mehring und Reinsfeld haben am Mittwoch, 26. Juni, zahlreiche Autofahrer wegen einer LKW-Panne im Stau gestanden. Nach ersten Informationen der Polizei war am Mittag ein LKW in der Baustelle auf der Autobahn mit einer Panne liegen geblieben.

