Anna malt das Weihnachtskartenmotiv

Die Schüler haben die schönsten Bilder ihrer Klassen dem Lehrerkollegium als Jury vorgelegt. Bürgermeister Weber war sehr beeindruckt von den stimmungsvollen und kreativen Weihnachtsbildern und dankte den Schülerinnen, Schülern und dem Kollegium für den gelungenen Mal-Wettbewerb.

Letztendlich hat er sich für das Bild von Anna entschieden – es zeigt eine Winterlandschaft mit weihnachtlichen Motiven. Natürlich darf da auch „Kodo", der lustige Schutzkobold der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, nicht fehlen. Als kleines Dankeschön überreichte Bürgermeister Weber am Dienstag, 15. Dezember 2020, allen Klassen jeweils einen Betrag von fünf Konzer-Doktor-Thalern für die Klassenkasse.

Ermöglicht wird die Aktion jedes Jahr wieder von der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung.

