CC Rot-Weiß Tawern startet durch

Es war einmal... Valentinstag

Trier. Herzige Grußkarten, Pralinen und vor allem rote Rosen: Am Valentinstag, dem Tag der Liebenden, kurbelt inzwischen auch hierzulande der Austausch kleiner Geschenke die Konjunktur an. Der in jüngerer Zeit aus England und Amerika importierte Brauch hat aber alte Wurzeln – auch in unserer Region. Am 14. Februar, dem Namenstag des Heiligen Valentin, feiern nach mittelalterlicher Vorstellung die Vögel Hochzeit.

