"Dem Himmel sei Dank": Theaterverein lädt zum Lustspiel

Wenn in Tawern der Pastor Angst vor einer Versetzung hat, Strip-Erotik im Pfarrhaus trainiert wird, der Küster lieber säuft und schläft, als seiner Arbeit nachzukommen und dafür dann von seiner Frau drangsaliert wird, ein Pärchen aus einer Partnervermittlungsagentur im Pfarrhaus einzieht, ein Mädel das ins Kloster soll, ein Student, der das zu verhindern weiß, ein Erzengel über allem schwebt, die Pfarrhaushälterin um keine Antwort verlegen ist, ein Domkapitular von allen Seiten ständig belogen wird, kann das nicht Realität sein. Vielmehr handelt es sich um die typischen Turbulenzen des Tawerner Theatervereins in dem Lustspiel "Dem Himmel sei Dank" von Bernd Gombold.

Zum Inhalt

Es sollen Spenden für die Orgelrenovierung in Tawern gesammelt werden. Da sich das jedoch als doch ein recht zähes Unterfangen herausstellt, wird nach anderen Geldquellen gesucht. Nachts wird heimlich mit Karten gezockt, das Pfarrhaus untervermietet, Schnaps gebrannt und es gelogen, dass sich die Balken biegen. Das ganze führt dann so weit, dass das Domkapitel Trier von den Machenschaften in Tawern Wind bekommt und den Domkapitular entsendet, um dem Einhalt zu gebieten.

Termine und Karten

Das Stück wird aufgeführt am 28. Oktober um 17 Uhr, am 2. November, um 20 Uhr, und am 3. November um 20 Uhr. Gespielt wird im Bürgerhaus in Tawern. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Elektro Binz (Im Micheltal 2) und an der Abendkasse (wenn noch vorhanden).

RED