Der Kickbox-Weltmeister kommt aus Konz

Es war ein Kampf, der Kickboxfans mit der Zunge schnalzen ließ: Der WM-Fight um den Titel "AFSO Super-Worldchampion 2019" (bis 76 Kilo). Stattgefunden hat dieser am vergangenen Samstag als Höhepunkt der CWS Fight Night in Aalen. Die Kontrahenten: Berat Aliu aus Konz – in der Kampfsportszene besser bekannt als "The Crocodile" – und Rico Ramba Giger aus der Schweiz. Das Resultat: klarer K.O.-Sieg für Aliu in der vierten Runde.

"Weltmeister werden ist krass"

"Weltmeister werden ist schon krass, auch noch beim vierten Mal", so Aliu direkt nach dem Kampf sichtlich erleichtert. "Möglich ist so was allerdings nur, wenn man die richtigen Menschen hinter sich hat, die einen tatkräftig unterstützen: Familie, Trainingskameraden, Freunde und Sponsoren", bedankte sich Aliu noch im Ring bei seinen Fans. "Genau deshalb unterstützen wir Berat Aliu", erklärt Hauptsponsor Peter Klassen, Geschäftsführer der Fleischerei Klassen in Temmels. "Weil er eben nicht 'nur' ein außergewöhnlicher Sportler, sondern auch ein bescheidener und bodenständiger Sympathieträger ist", erläutert Klassen.

Sport neben dem Fulltime-Job

Berat Aliu ist zwar Profisportler, leben kann der 33-Jährige von seinem sportlichen Erfolg trotzdem nicht. Denn anders als etwa im konventionellen Boxen gibt's im Kickboxen in der Regel keine Tantiemen. "Ich habe einen Fulltime-Job als Sachbearbeiter in der Telekommunikation und übe den Sport in meiner Freizeit aus", erklärt Aliu. "Ohne Sponsoren würde ich dabei sogar noch drauflegen, da allein die Vorbereitung auf einen WM-Kampf mehr Geld kostet als sie einbringt: Trainingslager, unbezahlter Urlaub, Hotel- und Reisekosten usw."

Sechs Mal die Woche Training

Umso bemerkenswerter die sportliche Leistung, die – trotz noch nicht ganz ausgeheiltem grippalem Infekt – einmal mehr stimmte und zum vierten WM-Titel führte. "Um das alles neben Beruf und Familie zu stemmen, sind wöchentlich mindestens sechs Trainingseinheiten à zwei Stunden nötig", erzählt Aliu. "Drei Wochen vor einem Wettkampf wird das Pensum außerdem verdoppelt, wofür ich jedes Mal unbezahlten Urlaub von meinem regulären Job nehmen muss."

Zur Person

Berat Aliu hat eine Kampfbilanz von 87 Kämpfen (71 Siege/24 davon durch K.O., 1 Unentschieden). Er ist Vater zweier Kinder (Tochter 7, Sohn 3). Zu seinen größten Erfolgen zählen vier Weltmeistertitel als AFSO Super-Worldchampion 2019, WFCA Worldchampion 2016, WUFC Worldchampion 2013 und AFSO Worldchampion 2012.

RED