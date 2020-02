ECC Oberemmel feiert auf dem Meeresgrund

Prinz Dirk II. "Rock´n´Roller vun däar Mill", sein Adjutant Schmiddi "vielsaitiges Spätzündhölzchen" sowie sein fahrender Konzer Doktor Matthias laden alle Karnevalsfreunde zu den Veranstaltungen des ECC Oberemmel in der Fastnachtswoche ein. Unter dem Motto "Enn der Emmeler Foosent gäht et rund, dies Joar feiern miäar um Meeresgrund" bietet der ECC Oberemmel wieder ein vielschichtiges und buntes Rahmenprogramm an.

Weitere Infos und alle Termine gibt's online.

RED