Ein Hoch auf die kulturelle Vielfalt

"Unser Ziel ist 'eine Stadt, in der jeder ohne Angst verschieden sein kann' ": Dieses Zitat von Theodor Adorno wäre laut Thomas Zuche, Initiator der Interkulturellen Wochen, ein Idealzustand. Deshalb sei das Ziel der seit 2009 jährlich durch das Interkulturelle Netzwerk organisierten Interkulturellen Wochen, diesem Ideal immer näher zu kommen. Alle sind eingeladen, sich auf das Thema Vielfalt einzulassen.

Kulinarisches Frühstück

Die Eröffnungsveranstaltung, ein Interkulturelles Frühstück mit kulinarischen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, findet am Mittwoch, 12. September, von 9.30 bis 12 Uhr im Konzer-Doktor-Bürgersaal statt. Am Sonntag, 16. September, bietet der "Politische Salon" von 11 bis 13 Uhr im Kolpinghaus eine Diskussionsrunde zum Thema Antisemitismus an. Im Haus der Jugend können Jugendliche am Freitag, 21. September, von 17 bis 21 Uhr gemeinsam Speisen aus verschiedenen Nationen zubereiten und anschließend den Abend im Jugendcafé ausklingen lassen. Auf den Spuren der Römer laden die Organisatoren am Sonntag, 23. September, um 17 Uhr an der Pfarrkirche St. Nikolaus zu einer Reise in die Vergangenheit ein. In der Konzer Stadtbibliothek erwartet die jungen Besucher am Montag, 24. September, von 15 bis 16 Uhr ein Bilderbuchkino mit dem Titel "Das kleine Schaf Ida findet Freunde". Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich (Telefon 06501/7888).

Abschluss in der Moschee

"Integration beginnt im Topf": So lautet das Motto für einen kurzweiligen Nachmittag am Freitag, 28. September, von 14 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des "SozialRaumZentrum" Konz. Neben einem gemeinsamen Essen können sich Gäste auch über die Arbeit des Zentrums und über Foodsharing informieren. Am Abend findet im Kloster Karthaus, ab 19.30 Uhr zum Tag des Flüchtlings, eine szenische Lesung mit Musik unter dem Titel "Ein Morgen vor Lampedusa" statt. An kreative Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren richtet sich am Samstag, 29. September, von 10 bis 15 Uhr der Workshop Improvisationstheater. Die Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Wochen findet am Mittwoch, 3. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Haci-Bayram-Moschee statt. Die türkisch-islamische Gemeinde präsentiert sich an diesem Tag mit einer Moscheeführung, türkischen Gerichten und einer Diskussion zum Thema "Frau und muslimisch – wie geht das?"

JM