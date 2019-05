Einkaufszentrum Nittel auf den Zielgeraden

Bereits seit langem plant die Ortsgemeinde Nittel die Rechtsgrundlage für die Ansiedlung eines Einkaufszentrums herzustellen. Auch die Verwaltung der Verbandsgemeinde Konz unterstützt das Vorhaben. Allerdings müssen vor der Umsetzung des Vorhabens eine gesetzlich definierte Reihe von Genehmigungsverfahren durchlaufen werden, in denen eine detaillierte Untersuchung dieser Maßnahme stattfindet.

Nahversorgungslücken sollen geschlossen werden

Nachdem das notwendige Aufstellungsverfahren des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplans – Einkaufszentrum Nittel" am 12. Dezember 2018 vom Ortsgemeinderat eingeleitet wurde, hat nun auch die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord - als obere Landesplanungsbehörde und damit auch zuständig für das Raumordnungsverfahren – die vereinfachte raumordnerische Prüfung inklusive Zielabweichung am 23. April mit einem positiven Bescheid abgeschlossen. Nach Erhalt der Baugenehmigung für das geplante Einkaufszentrum mit der Verkaufsfläche von insgesamt 1.674 Quadratmetern für Supermarkt (Betreiber: Netto), Drogeriemarkt (Betreiber: dm), Metzgerei und Bäcker und anschließend kurzfristig erwarteten Baubeginn können damit die Nahversorgungslücken an der Obermosel geschlossen werden. Dies wird auch zusätzlich zur Schaffung neuer, wohnortsnaher Arbeitsplätze beitragen.

Ziel: Wohnortnahe Versorgung

"Wer heute Standorte mit Zukunft plant, kommt an Konzepten für eine attraktive Nahversorgung nicht vorbei. Wir freuen uns sehr darüber, dass nun ein Ende der jahrelangen Nitteler Planungen in Sicht ist und Baurecht geschaffen werden kann. Letztendlich verfolgen Betreiber und die Gemeinde das gleiche Ziel: eine wohnortnahe Versorgung. Die Verbraucher sollen möglichst alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen, in unmittelbarer Umgebung finden", so Ortsbürgermeister Peter Leo Hein.

Wichtige Anker für Nahversorgung

Mit dm und Netto werden wichtige Anker für die Nahversorgung gesetzt. Der dm-Markt wird auf einer Fläche von circa 770 Quadratmetern ein großes Sortiment von Drogerieartikeln, angefangen von der Kosmetik, über Pflegeprodukte und Kindernahrung bis zu Produkten aus den Bereichen Ernährung, Haushalt und Tiernahrung bieten. Netto Marken-Discount verfügt über ein großes Lebensmittel-Sortiment und wird auch auf einer Fläche von circa 770 Quadratmetern neben Eigenmarkenprodukten auch bekannte Markenartikel anbieten.

RED