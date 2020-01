Feen, Elfen und Einhörner: Fabelwelt hält Einzug beim KVK

Grußwort des Vereins

"Tauchen Sie mit uns ein in die wundervolle Welt der Elfen, Feen und Einhörner. Unter anderem wird auch die Showtanzgruppe 'Partyalarm' mit ihrem aktuellen Programm wieder dabei sein. Ob als Elfe, Fee, Hobbit oder Einhorn, der Karnevalsverein freut sich natürlich wie immer, wenn die Gäste am Abend in Faschingskleidung erscheinen. Natürlich ist dies aber kein Muss.

Auch in diesem Jahr haben viele Akteure wieder unzählige Stunden geprobt, gebastelt und Vorträge geschrieben. Das Ergebnis dieser monatelangen Arbeit ist ein bunt gemischtes Programm mit vielen bekannten Gesichtern, aber auch neue Gesichter geben ihr Debüt."

Termine

Die Kappensitzung findet am Samstag, 15. Februar, um 20.11 Uhr statt.

Der Karnevalsumzug in Könen beginnt am Samstag, 22. Februar, ab 15.11 Uhr.

Weitere Infos zum Verein gibt es hier.

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 2. Februar, im Gasthaus Greif-Deutschen zwischen 15 und 17 Uhr in Konz-Könen statt. Es wird auch in diesem Jahr wieder Platzkarten geben, die in drei Kategorien unterteilt sind. Die Preise liegen zwischen 9 und 11 Euro.

