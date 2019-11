Hilfe für Tim: Spendenaktion für gelähmten 4-Jährigen

Der Familienvater war mit seinen beiden Kindern auf der B 419 frontal mit einen entgegenkommenden SUV kollidiert. Bei dem Unfall wurden der 4-jährige Tim, sein 6- jähriger Bruder und der Vater schwer verletzt. Tim musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Der 4-Jährige wird derzeit in einer Spezialklinik gemeinsam mit seinem Vater in Bayern behandelt und wurde bereits mehrfach operiert. Aktuell ist er bei Bewusstsein und ansprechbar, doch er wird sich nicht mehr so bewegen können, wie vor dem Unfall. Der 6 Jahre alte Bruder konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen. Nur einen Tag vor dem Unfall bekam die Mutter ihr drittes Kind in einem Trierer Krankenhaus.

Welle der Hilfsbereitschaft

Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist inzwischen ausgebrochen, um der Onsdorfer Familie wieder zurück ins Leben zu helfen. So werden Spenden gesammelt, um der Familie ein behindertengerechtes Fahrzeug zu finanzieren und um Umbaumaßnahmen am Haus vorzunehmen. Zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen unterstützen die Aktion.

Spendenkonto und Spendendosen

Außerdem sind in zahlreichen Geschäften Spendendosen platziert. Über die Spendenplattform Betterplace wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Wer kein Paypal-Konto hat, um direkt online Geld zu spenden, kann Geld an Bianca Botzem überweisen (IBAN: DE67 5935 1040 0140 0046 64, Sparkasse Merzig Wadern, Verwendungszweck: Spendenaktion). Sie leite das Geld an das Paypal-Konto weiter, sagt Botzem.

Benefiz-Veranstaltungen

Rund um Konz sollen mehrere Benefiz-Veranstaltungen stattfinden.

23. November: Weihnachtsmarkt Temmels

30. November, 17 Uhr: Benefizturnier des SV Tawern

8. Dezember, 18 Uhr: Benefizkonzert des Fördervereins Kindergarten Nittel

22. Dezember, 17 Uhr: Adventsbenefizkonzert Pfarrkirche St. Hubertus Weiten

RED