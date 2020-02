KC Roscheid lädt zum närrischen Umzug durch Konz

VG Konz. Auch in diesem Jahr lädt der KC Roscheid alle Bürger aus Konz und Umgebung zum traditionellen Karnevalsumzug am Sonntag, 16. Februar ein. Los geht es um 13.11 Uhr in Karthaus. Von dort bewegt sich der Umzug Richtung Innenstadt durch die Granastraße und die Schillerstraße bis zum Marktplatz, wo anschließend fröhlich weiter gefeiert wird. An Weiberdonnerstag findet um 11.11 Uhr die…

