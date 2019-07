Kind von Auto erfasst

Wiltingen. Ein 6-jähriges Kind ist am Montag, 8. Juli, gegen 11.30 Uhr in der Braunfeldstraße in Wiltingen von einem Auto erfasst worden.Das Kind spielte auf der Straße, als es von dem langsam fahrenden PKW erfasst und verletzt wurde. Vorsorglich wurde das Kind zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ersten Feststellungen zu Folge kein Sachschaden.…

weiterlesen