Kirmes in Freudenburg mit neuem Veranstaltungsort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Gäste,

ich lade Sie herzlich zu unserer Kirmes ein, die jedes Jahr am Wochenende nach Pfingsten, am Dreifaltigkeitssonntag, in Freudenburg gefeiert wird. Meinen besonderen Willkommensgruß richte ich an unsere zahlreichen Neubürger, die in Freudenburg ihr Zuhause gefunden haben, verbunden mit der Bitte, die Kirmes besuchen. Bei einem kühlen Bier, zünftigem Essen und guter Unterhaltung ist es für Jung und Alt eine gute Gelegenheit alte Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Nach vielen Jahren wird die diesjährige Kirmes wieder im "Weiher", unserem neuen Dorfplatz in der Ortsmitte ausgerichtet.

Hier können Sie ein traditionelles, buntes Kirmestreiben, zu dem viele Besucher erwartet werden, mit Fahrgeschäften, Marktständen und Musik in historischer Kulisse erleben. Eine weitere diesjährige Besonderheit ist die Freigabe der "König-Johann-Runde", ein 11,6 Km langer Wanderweg, der am Sonntag, den 16. Juni, um 14.30 Uhr von Pastor Christian Struwe eingesegnet und seiner Bestimmung übergeben wird. Insofern können Sie den Kirmesbesuch auch mit einer Wanderung durch eine unangetastete und abwechslungsreiche Natur verbinden.

Am Ziel angelangt, können Sie sich anschließend in gemütlicher Atmosphäre und in gut gelaunter Gesellschaft entspannen. Ich wünsche Ihnen, liebe Freudenburer/Innen und Ihren Gästen einen angenehmen Kirmesaufenthalt in Freudenburg, wo Geselligkeit und Frohsinn im Vordergrund stehen.

An dieser Stelle möchte ich den "Kirmesjungen" Tobias Junk, Ken Weber und Daniel Wendt, unterstützt vom Heimat- und Kulturverein, sowie den Helfern/Innen der sonstigen örtlichen Vereine, die sich zum Ziel genommen haben, die Kirmes wieder auf Trapp zu bringen, ganz herzlich für ihre Mühen danken.

Ihr Bernd Gödert, Ortsbürgermeister

Das Programm

Die Kirmes wird am Samstagabend, 15. Juni um 18 Uhr mit einem Dämmerschoppen auf dem Mehrgenerationen-Dorfplatz "Weiher" eröffnet. Um 19 Uhr erfolgt der Fassanstich mit Ortsbürgermeister Bernd Gödert und den Organisatoren Ken Weber, Tobias Junk und Daniel Wendt sowie Erik Folz vom Heimat- und Kulturverein Freudenburg.

Anschließend sorgt die Live-Band "Envivo" für musikalische Unterhaltung.

Am Sonntagmorgen (16. Juni) geht es bereits ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen weiter, um 14.30 Uhr wird der neue Premium-Wanderweg "König-Johann-Runde" offiziell eröffnet.

Der zwölf Kilometer lange Seitenweg der Moselsteig-Traumschleife startet am Mehrgenerationenplatz und verbindet die historische Burganlage im Ortskern, die Sandsteinfelsen der "Kollesleuker Schweiz" und das Naturschutzgebiet "Eiderberg".

Außerdem findet im Laufe des Mittags ein Mopedtreffen der "Slowriders Freudenburg" statt.

Montags (17. Juni) wird ab 15 Uhr langsam der finale Tag der Kirmes eingeläutet, der am Abend mit einem Auftritt des "Shanty-Chor Freudenburg" zum Abschluss kommt.

Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen mit Essens- und Getränkeständen gesorgt, auch die Jüngeren kommen mit verschiedenen Karussels und Kirmesbuden auf ihre Kosten.