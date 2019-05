Konz lädt ein zum verkaufsoffenen Sonntag

Hex, Hex und der Streich ist eine Straftat!

Trier. Am 30. April ist es wieder so weit. In der Region wird traditionell in den Mai getanzt. Viele kleine und große Hexen ziehen dann durch die Straßen und spielen Anwohnern "lustige" Streiche. Was für viele nur ein kleiner Schabernack ist, stellt sich im Nachhinein jedoch immer wieder als Straftat heraus.