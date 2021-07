Konz Musik Festival geht in die dritte Runde

»Letztes Jahr haben wir unter schwersten Bedingungen fünf Konzerte auf die Beine gestellt, die alle ausverkauft waren«, berichtet der Konzer Kulturbeauftragte Johannes Tittel. Mit gestiegener Impfquote sowie der Drei-G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestete) wolle man nun unter den aktuellen Bedinungen mit verschiedenen Open Air Konzerten, unter anderem an der Saarmündung, etwas Neues probieren. Dabei sind die Ticketzahlen bewusst konservativ angesetzt, um bei ungünstigen Witterungsverhältnissen auf überdachte Locations, in denen coronabedingt weniger Publikum zugelassen ist, ausweichen zu können.

Was in jedem Fall bleibt, ist eine schriftliche Registrierung vor Ort. Eine App wird nicht eingesetzt, um Menschen ohne Smartphone nicht auszuschließen. Das Konz Musik Festival, ausgerichtet vom Verein »Vogel als Prophet«, will seinem Publikum Musikgenuss auf höchstem Niveau bieten. Ein Ansinnen dabei ist, sonst weniger übliche Instrumentenkombinationen zusammenzubringen. Dies sei auch einer der Leitlinien, die der in der internationalen Klassik-Szene hervorragend vernetzte Joseph Moog bei der Auswahl der Musiker verfolge.

Meisterakademie fördert junge Talente

Neben den Konzerten bildet die Meisterakademie ein weiteres Herzstück des Festivals. Junge Talente haben hier die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Anleitung von internationalen Spitzenmusikern zu verfeinern. »Wir setzen hier bewusst auf die Kammermusik, denn dort spielen verschiedene Instrumente zusammen«, sagt Moog. Der Fokus auf Pianisten, die eher Solokünstler sind, habe man aufgegeben. Insgesamt 16 Künstler aus zehn Ländern haben sich bereits angemeldet und werden während ihres Aufenthalts in Konz in verschiedenen Gastfamilien untergebracht.

Die Meisterakademie knüpft dabei an die 1994 von Manfred Trein ins Leben gerufene und bis zu dessen Tod 25 Jahre existierende Sommerakademie an.

Crowdfunding »88 Keys«

Für die Neuanschaffung eines Konzert-Flügels für den Festsaal im Kloster Karthaus hat der Verein »Vogel als Prophet«, der auch das Konz Musik Festival ausrichtet, das Crowdfunding-Projekt »88 Keys« ins Leben gerufen. Gesucht werden Spender, die mit einem Beitrag von 1.000 Euro pro Taste die Finanzierung des Flügels ermöglichen.

Programm (Auswahl)

Freitag, 20. August, 19.30 Uhr: Eröffnungskonzert in der Kirche St. Nikolaus in Konz.

Samstag, 21. August, 19.30 Uhr: Pianopower Open-Air Konzert, Saar-Mosel-Mündung

Sonntag, 22. August, 11Uhr: Matinée Ensemble Power, Contemporaneum Oberbillig

Sonntag, 22. August, 17 Uhr: Pianoreed Open-Air, Weingut Cantzheim in Kanzem

Mittwoch, 25. August, 17 Uhr: Kinderkonzert »Der Karneval der Tiere«, Open-Air in den Arkaden des Klosters Karthaus

Mittwoch, 25. August, 19.30 Uhr: Moog & Friends, Kirche St. Peter Wincheringen

Donnerstag, 26. August, 19.30 Uhr: Gastkonzert der Meisterakademie, Kirche St. Helena Losheim am See

Alle Termine sowie weitere Infos zu den Tickets und den einzelnen Künstlern unter:

www.konzmusikfestival.de.

(jk)