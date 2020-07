Konz Musik Festival will für Klassik begeistern

Alles neu "dank" Corona? Nicht ganz und das ist gut so. Am Donnerstagvormittag, 23. Juli, stellten Joseph Moog, Winfried Manns und Johannes Tittel in der Orangerie von Gut Cantzheim das angepasste Konzept des Konz Musik Festival 2020 vor. Was bleibt, sind hochkarätige Klassik-Konzerte - und das an neuer Spielstätte. "Durch die Hygieneauflagen wären im Festsaal des Klosters Konz-Karthaus nur 17 Gäste zugelassen. Deshalb ist das Festival in die Kirche St. Nikolaus Konz umgezogen", sagt Johannes Tittel, Kulturbeauftragter der Stadt Konz. Hierfür wurde ein umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet, das insgesamt mit rund 1.500 Euro aus dem Festivaletat zu Buche schlägt und eine Gästezahl von rund 150 Personen zulässt. Dem veranstaltenden Verein "Vogel als Prophet" sei wichtig, in Corona-Zeiten ein Zeichen für die Kultur zu setzen, erklärt Tittel. Dieses Zeichen wird so auch nicht nur in Konz und Umgebung gesetzt, sondern auch anlässlich eines Gastkonzertes im saarländischen Dillingen.

Sommerakademie muss ausfallen

Der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist die Sommerakademie, in der Nachwuchsmusiker aus aller Welt in Konz unter professioneller Anleitung musikalisch fortgebildet werden. "Wir hätten diese Tradition gerne in diesem Jahr weitergeführt", sagt der künstlerische Leiter des Festivals Joseph Moog. "Wir können aufgrund der coronabedingten Einschränkungen die jungen Musiker in diesem Jahr nicht in Gastfamilien unterbringen", begründet Moog, der selbst als Pianist international unterwegs ist. Zur Sommerakademie gehören eigentlich auch mehrere Gastkonzerte in der Region. Diese wird es wohl erst wieder im nächsten Sommer geben können - mit einem etwas anderen Fokus. Denn bisher legte die Akademie ihren Schwerpunkt eher auf Klavier. "Im kommenden Jahr wird sie stärker auf Kammermusik ausgerichtet sein", sagt Moog."Klavierspieler sind im Grunde genommen Individualisten", sagt er. "Sie können sich vorstellen, wie es ist, wenn zwölf oder 13 Pianisten zusammenspielen sollen."

Festival steht auf soliden Füßen

Neben dem künstlerischen Programm hat sich auch das organisatorische Umfeld eingespielt. "Alle Kooperationspartner haben uns die Treue gehalten", sagt Winfried Manns, Vorsitzender des Vereins "Vogel als Prophet". "Und das im gleichen Umfang." Insgesamt erhielte der Verein, der seit 27 Jahren besteht und lediglich 14 Mitglieder zählt, rund 19.000 Euro an Zuschüssen. Alles in allem liege so der Etat des Festivals zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Und das alles für die Kunst, denn als gemeinnütziger Verein strebe "Vogel als Prophet" keine Gewinnmaximierung an. Für das vergangene Jahr könne der Verein weder ein Minus noch ein Plus vorweisen.

Diese ausgeglichene Bilianz ist wohl auch das Ergebnis ausverkaufter Konzerte bei der ersten Ausgabe des Konz Musik Festival. Wie es sich in diesem Jahr entwickelt sei aufgrund der gegenwärtigen Situation schwer vorhersagbar. Beim Auftakt des Festivals bestand das Publikum aus etwa ein Drittel Gäste aus Luxemburg. Das Großherzogtum ist von deutschen Behörden erst kürzlich zum Corona-Risikogebiet erklärt worden mit der Folge, dass grenzübergreifender Verkehr unter Umständen mit Einschränkungen verbunden ist. "Daher wollen sich die Luxemburger noch nicht festlegen", sagt Tittel.

Highlight auf dem Parkdeck

Festgelegt sind hingegen die Spielstätten des 2. Konzer Musik Festival. Als etwas ungewöhnlichere Location dient das Parkdeck der Konzer Kaufland-Filiale. Nicht nur können dort die Hygieneauflagen problemlos erfüllt werden, auch mehr Gäste finden dort Platz. "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", sagt so auch Johannes Tittel. Für das Konzert des Charles-Reinhardt-Quartetts stehen voraussichtlich mehr als 300 Tickets zur Verfügung.

Die Termine

Freitag, 4. September, 19 Uhr, Kirche St. Nikolaus, Konz: Julian Steckel (Violoncello) und Joseph Moog (Klavier) mit "Cello und Piano Deluxe"

Samstag, 5. September, 19 Uhr, Kirche St. Nikolaus Konz: Joseph Moog (Klavier) und Christian Schmitt (Orgel) mit "Tastenkombination"

Sonntag, 6. September, 17 Uhr, Kirche St. Nikolaus Konz: Joseph Moog (Klavier), Niall Brown (Violoncello) und Esra Kerber (Viola) mit "Friends and Family"

Freitag, 11. September, 19 Uhr, Stadthalle Dillingen/Saar: Joseph Moog (Klavier) mit Beethoven 250

Sonntag, 13. September, 17 Uhr, Parkdeck Kaufland-Konz (Saar-Mosel-Zentrum): Charles-Reinhardt-Quartett featuring Django Heinrich Reinhardt mit "Gypsy Classics and Swing"

Eintrittskarten sind bei Ticket Regional zum Preis von 20 Euro/15 Euro ermäßigt (Schüler/Studenten).

Weitere Infos unter www.konzmusikfestival.de

(JK)