Konz sucht Wahlhelfer

Wahlhelfer müssen für die Kommunal- und Europawahlen wahlberechtigt sein und mindestens drei Monate mit Hauptwohnsitz im jeweiligen Stimmbezirk wohnen. Der Einsatz in einem Wahlvorstand setzt keine besonderen Kenntnisse voraus. Im Wahlvorstand sind immer erfahrene Wahlhelfer dabei, die Unterstützung geben. Für den Einsatz erhält jeder Wahlhelfer als finanzielles "Dankeschön" 25 Euro.

Zur Durchführung jeder Wahl wird das Gebiet der Verbandsgemeinde Konz in 28 Stimmbezirke aufgeteilt. In jedem Stimmbezirk ist ein Wahlvorstand zu bilden, der in der Verbandsgemeinde Konz in der Regel aus elf Personen besteht. Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlhandlung und Ergebnisermittlung am Wahlsonntag im Wahllokal verantwortlich. Er besteht aus Wahlvorsteher, Schriftführer, deren Stellvertretungen und Beisitzern.

Info

Wer als Wahlhelfer tätig sein möchte, kann sich melden bei:

Andrea Kirsten - persönlich im Konzer Rathaus (Am Markt 11, 54329 Konz, Zimmer 22), telefonisch unter 06501/83-143 oder per E-Mail an andrea.kirsten@konz.de

Petra Reinert - persönlich im Konzer Rathaus (Am Markt 11, 54329 Konz, Zimmer 21), telefonisch unter 06501/83-141 oder per E-Mail an petra.reinert@konz.de

RED