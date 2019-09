Konzer Kinderfestival: Schillerstraße wird gesperrt

Der aus Richtung Saarstraße (L137) kommende Verkehr wird durch die Brückenstraße in Richtung Bahnhofstraße geleitet. Weitere Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Während des Festes sind der gesamte Marktplatz (ab 7. September 13.30 Uhr), die Parkplätze hinter dem Rathaus (Verwaltungsgebäude I – Sperrung ab 6. September, 14 Uhr, bis 10. September, 22 Uhr) und der Parkplatz hinter dem Verwaltungsgebäude II (Sperrung ab 7. September, 13.30 Uhr) für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Neben den zahlreichen Parkmöglichkeiten in der Bahnhofstraße, der Güterstraße sowie innerhalb des "Saar-Mosel-Einkaufszentrums" (Parkhaus) stehen weitere kostenlose Parkmöglichkeiten an der Saarspitze (Zufahrt über die Konzerbrück in Richtung Könen) zur Verfügung.

Hintergrund

Alle zwei Jahre verwandelt das Jugendnetzwerk Konz im Rahmen der Woche der Kinderrechte in Rheinland-Pfalz im Auftrag der Stadt Konz und in Zusammenarbeit mit dem Konzer Stadtmarketing die Konzer Innenstadt in ein riesiges Spieleparadies für Kinder und Familien. Weitere Informationen über das Kinderfestival gibt es hier.

