Mitfahrbänke im Konzer Tälchen sollen Bürger mobiler machen

"In einer Dorfgemeinschaft, die unzureichend an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und in der selbst die tägliche Versorgung nicht gewährleistet ist, braucht es kreative Ideen, die nicht oder weniger mobilen Menschen das Leben im ländlichen Raum vereinfacht", heißt es in einer Pressemitteilung der FWG Tälchen. Gerade ältere Menschen hätten häufig kein Auto, oft fehle es zudem an verfügbaren Verwandten, die die Fahrt zum Arzt und zum Einkaufen, zum Schwimmbad oder einer kulturellen Veranstaltung in der Stadt ermöglichten. "Öffentliche Verkehrsmittel stehen nur unzureichend zur Verfügung und gerade am Wochenende werden unsere Stadtteile kaum angefahren. Diese Situation teilen wir mit vielen ländlichen Regionen", so die FWG.

Daher ist die Idee entstanden, durch das Aufstellen von Mitfahrerbänken an der Kreisstraße eine größere Mobilität zu ermöglichen. Bürger können durch ihren Aufenthalt bei der Bank besonders in den Zeiten, die durch den öffentlichen Nachverkehr nicht abgedeckt werden, signalisieren, dass sie mitgenommen werden möchten.



Nachdem die Idee im Ortsbeirat vorgestellt wurde, konnten bei der Lokalen Aktions-Gruppe LEADER Moselfranken Zuschüsse beantragt werden. Mit den nun zugesagten Mitteln können fünf Mitfahrerbänke aufgestellt werden.

Die Standorte sind:

Krettnach: Höhe Hauptstraße 12 an der Bushaltestelle am Bürgerhaus Krettnach in Rich-tung Konz/Trier

Krettnach: Höhe Hauptstraße 45 an der Bushaltestelle am Ortsende von Krettnach in Richtung Konz/Trier

Obermennig: Obermennigerstraße an der Bushaltestelle an der Kapelle in Richtung Konz/Trier

Niedermennig: Höhe Im Sonnenschein 1 an der Bushaltestelle in Richtung Konz/Trier

Niedermennig: Höhe Heinertstraße 5 an der Bushaltestelle in Richtung Konz/Trier

So funktioniert die Aktion:

Wer mitgenommen werden möchte, setzt sich auf die Bank. Neben jeder Bank steht ein Richtungsschild, auf dem angezeigt werden kann, ob man nach Konz oder nach Trier möchte. So kann jeder Autofahrer, der an der Bank vorbei in diese Richtung fährt, entscheiden, ob er die Person mitnehmen möchte.



Die Mitfahrerbänke seien kein Ersatz für den öffentlichen Nahverkehr, sondern nur eine ergänzende Möglichkeit, um die Mobilität im ländlichen Raum zu gewährleisten und zu erhöhen, wie die FWG erklärt.

RED