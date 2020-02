Nachholtermin: Trio Juvenis gibt Konzert im Kloster Karthaus

Das Trio Juvenis (Ferdinand Eppendorf/Violine, Lea Reutlinger/Violoncello, Michelle Woo/Klavier) fand sich im Jahr 2018 unter Jungstudenten der Kölner Musikhochschule zusammen. Direkt im darauffolgenden Jahr gewann es einen ersten Bundespreis beim Wettbewerb "Jugend Musiziert". Ein Meisterkurs mit Dozenten der Musikhochschule Köln/ Pre-College-Cologne führte es im vergangenen Juni nach Montepulciano, wo die drei Musiker mit Prof. Susanne Hasenauer (Violine), Prof. Sheila Arnold (Klavier) sowie Prof. Christian Brunnert (Cello) intensiv am D-Moll-Trio von Mendelssohn arbeiteten und es aufführten, welches auch im Kloster Karthaus zu hören sein wird. Dieses Trio ist ein absolutes Glanzstück der romantischen Kammermusik und fordert von den Interpreten höchstes technisches und musikalisches Können. Robert Schumann bezeichnete es als "Meistertrio der Gegenwart".

Das Programm wird in der ersten Konzerthälfte ergänzt durch solistische Beiträge der drei jungen Künstler, die einen Bogen von der Klassik über hochromantisch virtuoses Repertoire bis zum Impressionismus spannen.

Nachholtermin und Tickets

Da das Konzert am 9. Februar aufgrund des vorhergesagten Sturmtiefs "Sabine" vorsichtshalber abgesagt wurde, steht nun der Nachholtermin fest. Das Konzert wird am Sonntag, den 16. Februar, um 17 Uhr im Festsaal des Klosters Konz-Karthaus nachgeholt. Alle bereits erworbenen Tickets behalten Ihre Gültigkeit. Eintritt: 13 EuroSchüler/Studenten: 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kolibri (Am Markt 16, Konz), bei der Saar-Obermosel-Touristik in Konz und Saarburg und auch beim WochenSpiegel.

