Bartholomäus Kirmes in Oberbillig

Oberbillig. Am letzten August-Wochenende wird in Oberbillig die Bartholomäus Kirmes gefeiert. Zum Programm in der Kastanienallee direkt am Ufer der Mosel sind alle Oberbilliger und Gäste aus Nah und Fern bei erlesenen Weinen und Speisen zum Mitfeiern eingeladen. Veranstalter ist der Musikverein Fanfare.