"Mit dem Tierschutzpreis soll nicht nur der unermüdliche Einsatz gewürdigt, sondern auch ein Anreiz geschaffen werden, sich für den Tierschutz einzubringen", sagte Umweltministerin Ulrike Höfken bei der Verleihung des Tierschutzpreises für das Jahr 2019.

Ausgezeichnet wurde unter anderem auch der Tierschutzverein "Pfote drauf! – Tierhilfe" aus Pellingen. Der Verein hat sich dem ganzheitlichen Einsatz um Tiere und deren Lebenssituation gewidmet. "Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, die Versorgung bei Tieren sicherzustellen, deren Halterinnen und Halter am Existenzminimum leben müssen oder krank geworden sind", schildert Höfken die herausragenden Tätigkeiten des mit einem Preisgeld von 3.000 Euro ausgezeichneten Vereins und seiner Vorsitzenden Annette Saur. Der Verein kümmere sich um Tiere, die zurückbleiben, wenn Halter in ein Pflegeheim oder Krankenhaus müssten und vermittelt hinterbliebene Tiere in ein neues Zuhause, um einen Aufenthalt im Tierheim zu vermeiden. Besonders hervor hob Höfken den Einsatz in sozialen Brennpunkten der Stadt Trier. Dort bietet der Verein eine mobile Tierarztsprechstunde an.

Über den Tierschutzpreis

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium schreibt seit 26 Jahren den Tierschutzpreis des Landes aus. Er ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert. Die Kategorien sind:

der besondere ehrenamtliche Einsatz für den Tierschutz

ein vorbildlicher Einzelbeitrag für den Tierschutz

der vorbildliche berufliche Umgang mit Tieren

Projekte im Jugendtierschutz

Die Vorschläge können von allen für den Tierschutz tätigen Vereinen, Verbänden, Behörden und Gruppen oder vom Tierschutzbeirat des Landes eingebracht werden. Auch sonstige Vereine, Verbände oder Gruppen, die sich mit Tierschutzthemen befassen, können Vorschläge machen, jedoch keine Einzelpersonen. Selbstvorschläge sind ebenfalls nicht möglich. Die Vorschläge für den Tierschutzpreis müssen Angaben zur Person oder Institution enthalten und die Art des Einsatzes beschreiben. Eine Jury aus Vertretern des Tierschutzbeirates, des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz und des Umweltministeriums entscheidet über die Vergabe. Weitere Informationen gibt es hier.

RED