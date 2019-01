Rollstuhl vor Gaststätte gestohlen

Einbruchsversuch und Kennzeichendiebstahl

Adenau. Die Polizeiinspektion hatte es am Wochenende unter anderem mit einem versuchten Einbruch und gestohlenen Kennzeichen zu tun.Eine 39-jährige hatte ihren weißen Audi mit AW-Zulassung zwischen Montag, 7. Januar, 15 Uhr bis 12. Januar 7.30 Uhr) in Adenau in der Tiefgarage des Einkaufhauses Fabry abgestellt. Als sie sich am 12. Januar, gegen 07.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug begab,…